Армавир, Краснодарский край, 27 октября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ попросил суд арестовать уроженца Мелитополя, обвиняемого в попытке отравления выпускников военного училища в Армавире, сообщили в следственном управлении СК 27 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении террористического акта. Сегодня следователь намерен ходатайствовать перед Армавирским городским судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Ранее в СК сообщили, что, по версии следствия, подозреваемый, 40-летний уроженец Мелитополя, с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища лётчиков организовал доставку в училище отравленных алкогольных товаров и кондитерского изделия (торта).

Инцидент произошёл во время празднования группой военных лётчиков 20-летия своего выпуска из училища. Подозреваемые не стали трогать подарки, доставленные подозреваемым, поскольку не знали, кто их прислал. Мужчину, доставившего алкоголь и торт, задержали, а позднее арестовали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В торте и алкоголе, которые подозреваемый принёс на банкет, была обнаружена опасная для жизни концентрация лекарств, вызывающих при передозировке остановку сердца, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

В беседе с ИА Регнум гражданка Украины, которая прежде встречалась с подозреваемым Егором Семёновым, осудила его поступок и заявила, что она в шоке от действий мужчины. У пары регулярно возникали проблемы и конфликты из-за денег, поскольку подозреваемый не работал и не пытался найти работу, рассказала собеседница агентства.