Нижний Новгород, 27 октября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Три новые школы возвели в Нижегородской области в рамках национального проекта «Образование». По словам губернатора области Глеба Никитина, реализация проектов позволила создать более 2400 новых мест в школах.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Три новые школы возвели в Нижегородской области в рамках национального проекта «Образование»

«В регионе в рамках концессионных соглашений завершилось строительство первых трех школ. Ведутся работы еще по десяти общеобразовательным учреждениям», — отметил он. Глава региона подчеркнул, что новые школы позволяют разгрузить соседние учебные заведения или заменить устаревшие здания. «Кроме того, для ребят создаются комфортные условия обучения, занятий спортом, отдыха. Все это сделано в рамках национального проекта «Образование», который реализуется в стране по инициативе президента России Владимира Путина», — подчеркнул Глеб Никитин.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Три новые школы возвели в Нижегородской области в рамках национального проекта «Образование»

Новая школа в селе Большая Ельня рассчитана на 1225 учебных мест. Она состоит из четырех блоков от двух до четырех этажей общей площадью 21,6 тыс. кв. м. В корпусе разместились два больших спортивных зала и один малый, актовый зал, столовая, медпункт и библиотека. На прилегающей территории обустроена физкультурно-спортивная зона, площадки для игр и тихого отдыха, а также учебно-опытная и хозяйственная зоны. Здание школы на 792 места в 3-м микрорайоне Кстова состоит из четырех этажей. Ее общая площадь составляет 17,6 тыс. кв. м, включая технический этаж. Помимо учебных классов есть актовый зал, библиотека, медпункт, столовая, спортивный зал, а также залы для занятий гимнастикой, хореографией и бассейн. Школа на 400 мест в рабочем поселке Виля состоит из пяти блоков от двух до трех этажей. Помимо учебных классов она включает два спортзала, актовый зал, столовую, медпункт, библиотеку и музей. На территории учреждения также обустроены физкультурно-спортивная, хозяйственная и учебно-опытная зоны. Во всех школах создана полноценная среда для маломобильных групп населения.

Центром компетенций при строительстве образовательных учреждений выступила Корпорация развития Нижегородской области. «Корпорация контролирует весь строительный цикл. Открытие новых школ позволит создать более комфортные и современные условия для обучения и развития юных нижегородцев», — отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Три новые школы возвели в Нижегородской области в рамках национального проекта «Образование»

АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестиционных площадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.