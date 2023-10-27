Москва, 27 октября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. У представителей ХАМАС в Москве нет никакой кремлёвской программы, заявил на брифинге 27 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В данном случае никакой кремлёвской программы нет, у этих представителей никаких контактов с Кремлём нет. По линии МИД было сообщение», — сказал Песков.

Вместе с тем, подчеркнул он, в Кремле считают необходимым продолжать диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта.

«Мы считаем необходимым продолжать поддержку контактов со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать наш диалог с Израилем», — сказал он в ответ на вопрос относительно реакции Израиля на визит представителей ХАМАС в Москву.

Накануне Израиль осудил визит в Москву представителей палестинской радикальной организации ХАМАС и потребовал от российских властей немедленно выслать их из страны.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители движения ХАМАС находятся с визитом в Москве. На встрече с делегатами ХАМАС обсуждались вопросы освобождения иностранных заложников и эвакуации россиян и граждан других стран из сектора Газа, рассказали позже в МИД.

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС, уточнял ранее пресс-секретарь главы государства.

Российский лидер на встрече с главами религиозных конфессий России заявил о попытках некоторых сил спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и втянуть в него другие страны. Путин назвал происходящее гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить резолюцию ООН о создании суверенного палестинского государства.

Не исключено, что Москва сама пригласила представителей движения ХАМАС приехать в Россию именно для того, чтобы попробовать договориться об освобождении заложников, отметил ранее в беседе с ИА Регнум старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Россия ранее заявляла о готовности выступить посредником в этом конфликте, напомнил эксперт. В настоящее время качественно повлиять на ситуацию вокруг сектора Газа у России, скорее всего, не получится ввиду того, что Израиль заручился поддержкой США и ЕС и занял жёсткую позицию, но Москва может внести свою лепту в процесс урегулирования, сказал Зелтынь.