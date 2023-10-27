Москва, 27 октября, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать, заявил журналистам 27 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Так он ответил на просьбу прокомментировать сравнение блокады сектора Газа со стороны Израиля с блокадой Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

В регионе происходит гуманитарная катастрофа, и это является предметом озабоченности почти всех стран мира, отметил Песков.

Журналисты также задали Пескову вопрос о визите делегации ХАМАС в Москву и реакции на это событие властей Израиля, которые назвали такую поездку неприемлемой и призвали Москву выслать делегатов палестинского движения.

«По линии МИД были сообщения (о визите делегации ХАМАС в Москву. — Прим. ред.). Мы считаем необходимым продолжать поддержку контактов со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать наш диалог с Израилем», — ответил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители движения ХАМАС находятся с визитом в Москве. На встрече с делегатами ХАМАС обсуждались вопросы освобождения иностранных заложников и эвакуации россиян и граждан других стран из сектора Газа, рассказали позже в МИД РФ. Израиль решительно осуждает визит в Москву представителей ХАМАС и требует от российских властей немедленно выслать их из страны, заявили в свою очередь в МИД Израиля.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что призыв осуществить против сектора Газа аналог блокады Ленинграда неприемлем. В США появляются различные оценки и варианты развития событий, в том числе говорится, что в отношении сектора Газа могут быть применены меры такого же плана, как во время блокады Ленинграда, напомнил президент.