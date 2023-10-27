Москва, 27 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переговорах с ХАМАС по заложникам к Министерству иностранных дел России.

Mohammed Abu Elsebah/Global Look Press

«Любая информация только от МИД, здесь нечего добавить», — заявил Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, продвинулись ли переговоры с ХАМАС по заложникам.

Как передавало ИА Регнум, в МИД РФ 26 октября сообщили, что на встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Москве обсуждались вопросы освобождения заложников и эвакуации россиян из сектора Газа.

Песков ранее заявлял, что Москва призывает ХАМАС срочно освободить всех заложников. Он добавил, что в первую очередь в Кремле переживают за россиян, но точной информации по их возвращению пока нет.

В ХАМАС заявили, что 50 израильских заложников погибли при обстрелах армии Израиля.

Постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что армия Израиля применяла боеприпасы с белым фосфором при нанесении ударов по сектору Газа.