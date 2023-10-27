Москва, 27 октября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Удары США по иранским объектам в Сирии провоцируют усиление напряжённости на Ближнем Востоке, и это плохо. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 27 октября журналистам.

South Korea/Defense Ministry

Он отрицательно ответил на вопрос об опасениях втягивания России в боевые действия на фоне ударов США по сирийской территории. Таких опасений нет, заверил Песков.

«Что касается ударов, критическая напряжённость и палестино-израильская война, она, конечно, провоцирует напряжённость и в более широком контексте в регионе, это очень плохо», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в Пентагоне заявили о нанесении авиаударов по складам с оружием и боеприпасами в Сирии, принадлежащим, как утверждается, Корпусу стражей Исламской революции Ирана (КСИР). В ночь на 27 октября атаку по приказу президента США Джо Байдена осуществили два истребителя F-16 американских ВВС, «все удары точно попали в цели». Представители Пентагона заверили, что в районе нанесения ударов не было гражданских лиц, но не ответили на вопрос, были ли на складах военные.