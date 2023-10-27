Москва, 27 октября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В московской гостинице, расположенной на Литовском бульваре, произошёл пожар, сообщил 27 октября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Из горящего здания уже спасли шесть человек, уточняется в публикации.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

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Как передавало ИА Регнум, днём 26 октября на Третьей Хорошёвской улице в Москве загорелся газопровод на ТЭЦ-16. Источник агентства рассказал, что наблюдалось факельное горение в трёх котлах. Позднее в Мосэнерго проинформировали, что возгорание на ТЭЦ ликвидировано, в результате происшествия никто не пострадал, энерго — и теплоснабжение потребителей также не нарушалось.

22 октября сообщалось о пожаре в центральном здании Московского государственного университета на Ленинских горах. По данным источника ИА Регнум, возгорание зафиксировали на четвёртом этаже в книгохранилище. Площадь пожара составила 4 кв. м. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали открытое горение.

В этот же день сообщалось, что на юго-востоке Москвы загорелся автобус. По предварительным данным, никто не пострадал.