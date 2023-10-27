В Москве на Литовском бульваре загорелась гостиница
Москва, 27 октября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В московской гостинице, расположенной на Литовском бульваре, произошёл пожар, сообщил 27 октября Telegram-канал «112».
Из горящего здания уже спасли шесть человек, уточняется в публикации.
Экстренные службы работают на месте происшествия.
Как передавало ИА Регнум, днём 26 октября на Третьей Хорошёвской улице в Москве загорелся газопровод на ТЭЦ-16. Источник агентства рассказал, что наблюдалось факельное горение в трёх котлах. Позднее в Мосэнерго проинформировали, что возгорание на ТЭЦ ликвидировано, в результате происшествия никто не пострадал, энерго — и теплоснабжение потребителей также не нарушалось.
22 октября сообщалось о пожаре в центральном здании Московского государственного университета на Ленинских горах. По данным источника ИА Регнум, возгорание зафиксировали на четвёртом этаже в книгохранилище. Площадь пожара составила 4 кв. м. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали открытое горение.
В этот же день сообщалось, что на юго-востоке Москвы загорелся автобус. По предварительным данным, никто не пострадал.