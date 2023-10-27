Тында, Амурская область, 27 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Насильно удерживаемая в квартире в Тынде местная восьмиклассница сломала позвоночник при попытке побега. Как 27 октября сообщили в СК, по факту удержания девочки возбудили уголовное дело.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Три девушки старшего возраста после возникшей вечером 1 октября ссоры не позволяли покинуть квартиру на улице Красная Пресня 14-летней пострадавшей.

«Потерпевшая решила выбраться из квартиры через окно, но упала с высоты третьего этажа, получив травмы. После оказания медицинской помощи она выписана на амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили по факту инцидента уголовное дело о незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору.

Как передавало ИА Регнум 6 сентября, прокуратура Новгородской области начала проверку ситуации с 11-летней девочкой, которую насильно удерживала 12-летняя знакомая, издевавшаяся над ней. Потерпевшую держали в жилом помещении, избивали и побрили налысо, набили татуировку, вставили в нос пирсинг и прокололи брови.