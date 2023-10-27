Названы страны, где туристы из России часто обращаются за медпомощью
АТОР: туристы из России чаще всего обращаются к медикам в Таиланде и ОАЭ
Москва, 27 октября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Таиланд и Объединённые Арабские Эмираты лидируют по частотности обращений российских туристов за медицинской помощью за границей. Об этом заявила директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева, сообщает 26 октября АТОР.
По её словам, некорректны утверждения о Турции как о «самой опасной для здоровья российских туристов» стране. Страховых случаев, связанных с отдыхом в Турции, в абсолютных цифрах больше, так как примерно 80% застрахованных туристов едут именно туда. Но оценивать «опасность» страны нужно по частоте страховых случаев.
«То есть важно то, сколько человек из каждых 100 застрахованных туристов, приехавших в ту или иную страну, обратились за медпомощью (что и фиксирует страховщик)», — говорится в материале.
За период с мая по сентябрь 2023 года наивысшая частота страховых случаев зафиксирована в Таиланде — 5,2%. То есть из каждых ста туристов пятеро из-за травм или болезней обратились за медпомощью, а потом за её оплатой к страховщику.
Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии лидируют по этому показателю из-за возникающих у туристов проблем с акклиматизацией, незнакомых вирусов и бактерий, а также рискованных средств передвижения, таких как мопеды и скутеры. Туристы зачастую не соблюдают правила безопасности и не надевают шлемы, отсюда частые травмы и даже смертельные случаи.
На втором месте ОАЭ с частотностью обращений за медпомощью на уровне 3,4%. Здесь туристы часто страдают из-за сильной жары. Далее идут страны Шенгенской зоны (около 2%), Турция (1,6%), Египет, Венесуэла и Куба.
Как сообщало ИА Регнум, туры из России в Египет начали дешеветь с 11 октября в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Падение цен продолжалось до 17 октября, а потом ситуация стабилизировалась. Так же было с турами в Турцию в начале февраля после сильного землетрясения. Тогда спрос и цена восстановились в течение недели.