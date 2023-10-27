Москва, 27 октября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Таиланд и Объединённые Арабские Эмираты лидируют по частотности обращений российских туристов за медицинской помощью за границей. Об этом заявила директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева, сообщает 26 октября АТОР.

Phobthum Yingpaiboonsuk/Global Look Press

По её словам, некорректны утверждения о Турции как о «самой опасной для здоровья российских туристов» стране. Страховых случаев, связанных с отдыхом в Турции, в абсолютных цифрах больше, так как примерно 80% застрахованных туристов едут именно туда. Но оценивать «опасность» страны нужно по частоте страховых случаев.

«То есть важно то, сколько человек из каждых 100 застрахованных туристов, приехавших в ту или иную страну, обратились за медпомощью (что и фиксирует страховщик)», — говорится в материале.

За период с мая по сентябрь 2023 года наивысшая частота страховых случаев зафиксирована в Таиланде — 5,2%. То есть из каждых ста туристов пятеро из-за травм или болезней обратились за медпомощью, а потом за её оплатой к страховщику.

Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии лидируют по этому показателю из-за возникающих у туристов проблем с акклиматизацией, незнакомых вирусов и бактерий, а также рискованных средств передвижения, таких как мопеды и скутеры. Туристы зачастую не соблюдают правила безопасности и не надевают шлемы, отсюда частые травмы и даже смертельные случаи.

На втором месте ОАЭ с частотностью обращений за медпомощью на уровне 3,4%. Здесь туристы часто страдают из-за сильной жары. Далее идут страны Шенгенской зоны (около 2%), Турция (1,6%), Египет, Венесуэла и Куба.

Как сообщало ИА Регнум, туры из России в Египет начали дешеветь с 11 октября в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Падение цен продолжалось до 17 октября, а потом ситуация стабилизировалась. Так же было с турами в Турцию в начале февраля после сильного землетрясения. Тогда спрос и цена восстановились в течение недели.