Москва, 27 октября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Виктор Маматов скончался в возрасте 86 лет, сообщила 27 октября пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) на своём сайте.

Юрий Долягин/РИА Новости Виктор Маматов

В союзе выразили соболезнования родным и близким Маматова. О причинах смерти в СБР не сообщили.

Виктор Маматов родился в 1937 году в Сибири. В 1960-м дебютировал на крупных биатлонных соревнованиях — чемпионате СССР по лыжным гонкам, где занял 16-е место.

На международную арену Маматов вышел в 1966 году. С чемпионатов мира сибиряк увёз шесть наград, четыре из них — золотые. А в 1969 и 1972 годах завоевал две медали высшей пробы на Олимпиадах.

Также Маматов был знаменосцем на открытии Олимпийских игр 1968 года. После завершения карьеры он успешно работал тренером и чиновником.