Москва, 27 октября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В Москве в отношении полковника московской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Как рассказал ИА Регнум источник, сотрудник полиции обманул мать военного, сражающегося на СВО: пообещал организовать дополнительную медицинскую помощь бойцу и затребовал взятку в 1 млн рублей.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в июне 2023 года в правоохранительные органы обратилась мать военнослужащего и рассказала, что полковник московской полиции пообещал с помощью своих связей за вознаграждение решить вопрос о прохождении её сыном дополнительного медицинского обследования. Однако, в действительности никак повлиять на ситуацию не мог.

Деньги полковник присвоил и никакой помощи женщине и военному так и не оказал.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время избирается мера пресечения.

Как передавало ИА Регнум, ранее участник спецоперации обратился в полицию Москвы с заявлением на знакомую, которая ухаживала за ним в госпитале после ранения. Он обвинил её в краже 1,85 млн рублей. Отмечается, что мужчина пошёл служить по контракту, в марте–апреле 2022 года принимал участие в СВО, был тяжело ранен и попал в госпиталь имени Вишневского. Там по переписке через сайт знакомств познакомился с молодой девушкой, которая стала за ним ухаживать. Во время одного из визитов в госпиталь новая знакомая бойца предложила ему перевести 850 тыс. рублей на её карту, объяснив, что так якобы деньги точно будут в сохранности.

Кроме того, мужчина попросил приятельницу помочь ему с покупкой нового автомобиля и выделил ей ещё 1 млн рублей. Вскоре женщина исчезла и перестала выходить на связь.