Москва, 27 октября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про сплав на громадной тыкве, про винный фонтан, котопереход и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

Фермер сплавился по Москве-реке на гигантской тыкве, которую вырастил собственноручно. Тыква весила почти полтонны. «Мослента» шутит, что после такой рекламы плавательную тыкву можно будет сдавать в аренду.

В Брянске появился необычный дорожный знак, на котором изображен кот. Это первый в городе котопереход. Он расположен в месте, где коты регулярно перебегают дорогу. «Осталось объявление для кошек повесить, чтоб знали, где переходить», — комментируют «Новости Брянска».

В Калужском зоопарке молодая тигрица отказалась выкармливать собственного новорожденного тигренка. Стали искать ему приемную маму. «Калужский мечтатель» узнал, что ей несколько неожиданно стала собака.

В Рязанском музее-заповеднике озаботились состоянием мамонта, точнее, его скелета. Чтобы его почистить и скрепить, скелет разобрали на части. «Рязанская сплетница» передает, что для мамонта приготовят новый подиум и систему крепежа. Соберут заново его уже в декабре.

Северо-Западный федеральный округ

Необычный способ кражи пришел на ум жителю Санкт-Петербурга. Он, по словам «Mash на Мойке», применил «тактику садового крота». Злоумышленник прорыл из подвала ход на кухню жильцов первого этажа. Его добычей стали сбережения примерно на 230 тысяч рублей. Впрочем, ненадолго: уже через два часа мужчину задержали.

Санкт-Петербург давно считается одним из самых популярных российских городов для туристов. Скоро, возможно, здесь появятся новые виды туризма: «Ночной губернатор» рассказывает, что сейчас обсуждается концепция медицинского туризма для города.

Приволжский федеральный округ

В Удмуртии Хэллоуин решили импортозаместить новым праздником — Тыквенным спасом. Идея родилась в стенах ижевской школы №16. К мероприятию подошли ответственно и даже выпустили положение о проведении тематического дня. «Знают ли в школе, что никакого тыквенного спаса на самом деле не существует? После того, как эта новость разлетелись практически по всем федеральным СМИ и телеграм-каналам, наверняка узнали», — удивляется Udm-Info.

В Ульяновске прошли уникальные соревнования. По словам «Ульяновского патриота», возможно, одни из самых милых в мире. Выбирали самого быстрого малыша. Карапузы на скорость ползли по «скоростным» дорожкам.

В Татарстане тем временем нормы ГТО сдала 90-летняя бабушка. «Татарстан24» сообщает, что пенсионерка поддерживает прекрасную физическую форму и ходит в разные спортивные кружки.

Южный федеральный округ

В Краснодаре дедушке не понравился жених внучки, и он решил сорвать их помолвку. Жених нанял рабочих соорудить пиротехнические инсталляции, на фоне которых собирался предложить руку и сердце. Дедушка разогнал рабочих стрельбой из травматического пистолета, затем повалил инсталляции и скрылся. «Кубань 23 Краснодар» рассказывает, что дедушке присудили штраф в полмиллиона рублей. Состоялась ли свадьба, неизвестно.

В новой компьютерной игре про Человека-паука фигурирует волгоградская водка. Но в реальности ее давно уже нет. «Сталингумрак намекает, что стоит возродить бренд, который как сувенир может показать отличные продажи.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кисловодске запустили винный фонтан. «Свой Бермудский» пишет, что это случилось на фестивале «Некислый ВИходНОй». Фонтан наполнили 500 литрами молодого вина.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге установили на улицах канализационные люки в виде старинных монет. Их почти сто штук, посчитал «Интересный Екатеринбург». Теперь жители и гости уральской столицы смогут изучить, какие монеты чеканил Екатеринбургский монетный двор.

«Челябушка» рассказал про мини-копию Эйфелевой башни в селе Париж Челябинской области. На самом деле это вышка связи. Но ее подсветили по образу и подобию оригинала, на что ушло почти полсотни лампочек. Получилось атмосферно и похоже на оригинал.

Сибирский федеральный округ

В Красноярском крае, по словам «Проспекта мира», житель Канска оправдывал воровство деталей из трансформаторных подстанций тем, что хотел вынудить людей общаться. Он говорил, что люди много смотрят телевизор, сидят в компьютерах и мобильных телефонах, поэтому мало разговаривают друг с другом. Всему бедой — электричество. Благородный поступок несколько очерняет то, что все похищенное мужчина сдавал на металлолом, а на вырученные деньги покупал алкоголь.

В Кузбассе выбрали имя новому символу региона — динозаврику, которого покажут на международной выставке-ярмарке «Россия» в Москве на ВДНХ. «Кузнецкое кайло» передает, что по итогам голосования победило имя «КуZбасик».

Дальневосточный федеральный округ

В хабаровской сети KFC неожиданно закончилась курица. «Тридевятое царство» предлагает воспользоваться случаем и поменять меню: «Рестораны можно «переквалифицировать» из курицы в рыбу. А в меню ввести острую корюшку, фишпсы и рыббургер».

Житель забайкальского Тайшета может получить реальный срок за игрушечный пистолетик. «Байкал без фильтров» пишет, что мужчина решил испугать женщину, подошел к ней на улице, приставил к ее лбу оружие и потребовал деньги. Увидев испуг жертвы, извинился и пояснил, что просто пошутил. Он сказал, что купил пистолет в подарок сыну и просто решил разыграть случайных прохожих. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Не надо так шутить.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 3 ноября.