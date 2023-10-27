Армавир, Краснодарский край, 27 октября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В торте и алкоголе, которые уроженец Мелитополя Егор Семёнов принёс на банкет в честь 20-летия выпуска лётчиков из Армавирского высшего военного авиационного училища, была обнаружена опасная для жизни концентрация лекарств, вызывающих при передозировке остановку сердца.

соцсети

Об этом 27 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Источник издания в ведомстве отметил, что для покушения на военных использовались препараты, применяемые в кардиологии и находящиеся в свободном доступе в аптеках. Однако при сильной концентрации они могут вызвать сбой ритма сердца или его остановку. Официально препарат, который использовал Семёнов, в комитете не назвали.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл во время празднования группой военных лётчиков 20-летия своего выпуска из училища. Лётчики не стали трогать подарки, доставленные подозреваемым, поскольку не знали, кто их прислал. Мужчину, доставившего алкоголь и торт, задержали, а позднее арестовали.

26 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту попытки отравления выпускников военного училища.

В беседе с ИА Регнум гражданка Украины, которая прежде встречалась с подозреваемым Егором Семёновым, осудила его поступок и заявила, что она в шоке от действий мужчины. У пары регулярно возникали проблемы и конфликты из-за денег, поскольку подозреваемый не работал и не пытался найти работу, рассказала собеседница агентства.