Москва, 27 октября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Колоссальные потери украинской армии привели к тому, что чиновники в Киеве начали понимать, что Украина больше неинтересна ни США, ни Европе. Об этом 27 октября заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Все приходят к пониманию, что американцы их бросили, что сейчас Украина действительно ушла на второй, даже на третий план — после Израиля и других событий в мире. Украина больше неинтересна ни Европе, ни США», — приводит его слова «РИА Новости».

Он сравнил Украину с чемоданом без ручки, который тяжело нести и жалко бросить, и выразил мнение, что этот чемодан скоро бросят.

Гагин напомнил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского в отличие от других украинских чиновников в аэропорту стоит самолёт, на котором он вместе с семьёй улетит в тяжёлый момент.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киеву придётся заключить мирное соглашение с Россией до Нового года. Он объяснил это тем, что конфликт в Израиле отвлёк внимание от Украины, а также неспособностью западных стран продолжать оказание помощи. Соскин задался вопросом, кто ответит за такой итог конфликта, и предположил, что Зеленский уже приготовился к бегству из страны.

Ранее Соскин заявил, что Украина не обладает необходимыми ресурсами для продолжения конфликта с Россией,ВСУ неспособны совершить прорыв, и у них нет шансов на победу.