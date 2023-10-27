Москва, 27 октября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли поражение ВСУ в районе Андреевки и Клещеевки в ДНР, противник потерял около 300 военных. Об этом 27 октября сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе Богдановки.

«Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка», — сказал Астафьев.

Он добавил, что потери ВСУ за сутки составили около 300 военных, пять бронемашин и два автомобиля. Кроме того, противник потерял артиллерийскую систему М777 американского производства, гаубицу «Мста-Б» и два миномёта 82-го калибра.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены десять украинских беспилотников около населённых пунктов Бахмутское, Вершина, Весёлая Долина, Зайцево, Золотарёвка, Подгорное и Тополевка в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 26 октября сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 295 военных. Кроме того, российские войска уничтожили 11 единиц техники, в том числе танк, пять бронемашин, артиллерийскую систему М777, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку Dana чешского производства.