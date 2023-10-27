Москва, 27 октября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Райффайзенбанк ограничил число стран для переводов на суммы более €30 тыс. Как сообщили в кредитной организации 27 октября, соответствующее решение вступит в силу 1 ноября.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Банк решил ограничить географию переводов 41 страной. В страны, не вошедшие в этот список, станет возможным перевод меньших сумм.

«Изменения связаны с требованиями банков-корреспондентов и касаются клиентов физических лиц», — говорится в сообщении Райффайзенбанка.

Переводы будут разрешены на Кипр, в Германию, Францию, Турцию, Испанию, Грецию, Нидерланды, Швейцарию и несколько других стран. Полный список опубликован на сайте кредитной организации.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Райффайзенбанк сообщил о введении комиссии 50% за входящие денежные переводы в долларах США. Как отмечалось, ограничения связали с изменением рыночных условий и рекомендовали использовать иные способы получения средств, кроме переводов. В беседе с ИА Регнум профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Александр Абрамов заявил, что «Райффайзенбанк» опасается, что если продолжит принимать переводы в долларах, то это заметит регулятор США и примет меры в отношении организации. Доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов также объяснил действия «Райффайзенбанка» опасениями перед санкциями, а также гораздо более жёстким комплаенсом, то есть процедурами верификации и проверки.