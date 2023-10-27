Херсон, 27 октября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ на левобережье Херсонской области получил ранения мирный житель. Об этом 27 октября сообщил ИА Регнум источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, в результате обстрела населённого пункта Раденск один мирный житель получил ранения средней степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Минобороны России сообщили, что силами ПВО России за сутки были перехвачены шесть снарядов HIMARS И GLSDB, а также уничтожены 27 украинских беспилотников.

27 украинских беспилотников были уничтожены в районах населённых пунктов Тополевка, Кременная Луганской Народной Республики, Мирное, Инженерное, Золотая Поляна Запорожской области, Чаплинка, Саги Херсонской области.

В Херсонскую область с начала 2023 года вернулись несколько тысяч ранее уехавших жителей, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, на левобережье Херсонской области на сегодняшний день проживает более 300 тыс. человек.