Тбилиси, 27 октября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился со своим коллегой из Азербайджана Али Асадовым в Грузии. Об этом сообщается на сайте грузинского правительства.

Primeminister.am Никол Пашинян

Отмечается, что встреча премьеров проходила при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили в Мухрани, близ Тбилиси.

Пока неизвестно, какие вопросы поднимались на встрече. Однако, по данным грузинских СМИ, встреча трёх премьеров длилась несколько часов.

Как передавало ИА Регнум, Пашинян решил отправиться в Грузию вместо участия в Совете глав правительств СНГ, который проходил в Бишкеке.

До этого стало известно, что временного поверенного Армении вызвали в МИД РФ в связи с одиозными публикациями армянских СМИ в адрес России. В МИД РФ отметили, что временному поверенному указали на неприемлемость разнузданной антироссийской кампании в информационном пространстве республики.

Ранее премьер Армении Пашинян дал интервью The Wall Street Journal, в котором, в частности, заявил, что не видит никаких преимуществ в сохранении присутствия российских военных баз в стране. По его словам, власти Армении ищут новых партнёров, поскольку Россия якобы не смогла выполнить свои союзнические обязательства. Он отметил, что поводом для такого решения стали события в Нагорном Карабахе. На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общение через газеты неуместно, а Россия предпринимает попытки помочь Еревану и Баку выйти на заключение мирного договора.