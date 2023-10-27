В Южно-Сахалинске сотрудники полиции избили пьяного подростка
На Сахалине сотрудник полиции оказался под следствием за избиение пьяного подростка
Южно-Сахалинск, 27 октября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске сотрудник полиции оказался под следствием после того, как в служебном автомобиле избил нетрезвого подростка, сообщил источник ИА Регнум.
При этом изначально служебная проверка виновных не выявила.
Как рассказал собеседник агентства, 23 октября трое сотрудников УМВД задержали 16-летнего юношу, который бродил по городу в, предположительно, нетрезвом состоянии. Подростка доставили на медосвидетельствование в наркологический диспансер, а после этого у школьника обнаружили на теле травмы. По версии следствия, в служебном автомобиле один из сотрудников полиции ударил подростка в область спины, из-за чего у пострадавшего потом диагностировали кортикальный разрыв нижней трети почки.
Следователи в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, но служебная проверка изначально не смогла выявить виновника. Только к концу октября лейтенанту полиции предъявили обвинения. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
26 октября ИА Регнум сообщало, что Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отпустил из СИЗО двух сотрудников полиции, в автозаке у которых скончался задержанный. Им заменили меру пресечения на домашний арест.