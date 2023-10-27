Южно-Сахалинск, 27 октября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске сотрудник полиции оказался под следствием после того, как в служебном автомобиле избил нетрезвого подростка, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом изначально служебная проверка виновных не выявила.

Как рассказал собеседник агентства, 23 октября трое сотрудников УМВД задержали 16-летнего юношу, который бродил по городу в, предположительно, нетрезвом состоянии. Подростка доставили на медосвидетельствование в наркологический диспансер, а после этого у школьника обнаружили на теле травмы. По версии следствия, в служебном автомобиле один из сотрудников полиции ударил подростка в область спины, из-за чего у пострадавшего потом диагностировали кортикальный разрыв нижней трети почки.

Следователи в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, но служебная проверка изначально не смогла выявить виновника. Только к концу октября лейтенанту полиции предъявили обвинения. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

26 октября ИА Регнум сообщало, что Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отпустил из СИЗО двух сотрудников полиции, в автозаке у которых скончался задержанный. Им заменили меру пресечения на домашний арест.