Москва, 27 октября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Судебное решение об аресте бойца смешанного стиля Ильяса Якубова, оправдывавшего терроризм, 27 октября вступило в силу. Сторона защиты спортсмена не стала его обжаловать.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Ильяс Якубов

«Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу», — заявили в суде.

Якубова арестовали до 11 декабря.

Как передавало ИА Регнум, Якубова задержали в Москве вечером 22 октября за публичное оправдание терроризма. По информации следователей, спортсмен ранее записал видео с доводами в оправдание необходимости террористических методов воздействия и опубликовал его в соцсетях. После этого Якубова объявили в федеральный розыск.

Якубову 31 год, в профессиональных боях дебютировал в 2013 году, победив Равиля Рисаева на турнире Pankration Black Sea Cup. Позднее проводил бои в период 2016–2020 годов, потерпел несколько поражений. В последнем бою на турнире ММА Серия-49 в 2022 году Якубов победил.