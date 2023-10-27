Москва, 27 октября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В отношении к таким малым странам, как Венгрия, Запад продолжает исповедовать тоталитарный подход. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 октября заявил Алексей Кузнецов, профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО, экс-руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.

Attila Volgyi/Global Look Press Виктор Орбан

Ранее издание Guardian со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщило, что в ЕС растёт недоверие к Венгрии из-за её контактов с Россией. Кроме того, Будапешт будто бы становится всё более изолированным, так как до сих пор не подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО.

«Если называть вещи своими именами, то это тоталитарный подход к малым державам, — сказал Кузнецов. — Венгрия входит в ЕС и НАТО. Но в этих объединениях голос небольших стран не равен голосу больших».

Он обратил внимание на то, что Венгрию критикуют за промедление с ратификацией шведского присоединения к Североатлантическому альянсу, хотя сами венгры считают, что именно безудержное расширение этого военного блока угрожает их безопасности. Но в Европе не принято прислушиваться к меньшинствам, если это не ЛГБТ. То же самое можно сказать про экономику. Венгрия не хочет краха своей экономики из-за того, что кто-то в ЕС, США или крупных ТНК собирается нажиться на конфликте с Россией. Но Венгрия «не готова становиться жертвой».

Международник подчеркнул, что Венгрию обвиняют в недостаточной европейской солидарности, хотя по такой логике главный враг Европейского союза — это Великобритания. Однако в адрес Соединённого Королевства, которое нанесло серьёзный урон европейской интеграции, не звучит такого потока критики, что приходится на Венгрию.

«Ведь Великобритания — надёжный союзник США во всех их военно-политических авантюрах, — констатировал Кузнецов. — А ЕС фактически стал безропотным сателлитом, готовым нести любые издержки в угоду Вашингтону».

Однако не стоит полагать, будто Венгрия большой друг Российской Федерации. По словам Кузнецова, Будапешт просто пытается прагматично отстаивать свои интересы, что в неоколониальной политике ЕС — самая страшная крамола, которая только может быть.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению высокопоставленных европейских чиновников, побеседовавших с журналистами Guardian, Венгрия будет создавать всё больше проблем для Европейского союза, ставя под угрозу общие решения по стратегически важным вопросам. Особую озабоченность у них вызывают контакты венгерских властей с президентом России Владимиром Путиным.

До этого парламент Венгрии не смог провести голосование по вопросу о приёме Швеции в НАТО.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо на саммите ЕС в Брюсселе выступилипротив выделения Украине 50 млрд евро, так как киевский режим отличается высоким уровнем коррупции.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Венгрию в Европейском союзе никто насильно не держит.