Кишинёв, 27 октября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна готова выплатить «Газпрому» лишь $9 млн из более чем $700 млн долга. Об этом молдавский президент сообщила в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это проблема «Газпрома», что они не признали [аудита долга]. У нас есть доказательства, аудит проведён известными компаниями в этой области. «Молдовагаз» может заплатить «Газпрому» $9 млн, а не $700 с чем-то млн», — сказала Санду.

В 2021 году Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. Газ направлялся в Приднестровье, а в остальной Молдавии использовали газ из накопленных запасов. По данным «Газпрома», долг «Молдовагаза» в 2021 году составил $433 млн, с учётом просрочки платежей — $709 млн. При этом президент Молдавии Майя Санду в сентябре 2023 года заявила, что никакого долга перед «Газпромом» у Молдавии нет.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что Молдавия продолжает получать российский газ, несмотря на заявления молдавского руководства об отказе его получать. По заявлению российского лидера, проблем с оплатой российского газа, который получает Молдавия, в настоящий момент нет.

Ранее стало известно, что бывший председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев стал советником президента Молдавии Майи Санду и занимается процессом аудита долгов этой страны перед «Газпромом». Отмечается, что соответствующее признание было сделано Коболевым на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины, который на месяц продлил ему меру пресечения в виде обязательств. В начале 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Коболеву обвинения в растрате. По версии украинских следователей, Коболев неоправданно выписал себе премию в размере $10 млн за положительное для Киева решение в тяжбе с «Газпромом» в 2018 году.