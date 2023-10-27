Мелитополь, 27 октября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В Запорожской области ФСБ пресекла деятельность трёх крупных агентурных групп, деятельность которых координировала военная разведка Украины. Об этом сообщили в ФСБ России.

Кадр из виднео

«ФСБ РФ в результате спецоперации на территории Запорожской области пресечена деятельность трёх крупных агентурных групп (резидентур), координируемых ГУР МО Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате были задержаны состоящие в составе этих групп администраторы информационных ресурсов украинского агентства «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь — Це Украина», используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона.

В ФСБ добавили, что администраторы этих информационных ресурсов склоняли местных жителей к сбору и передаче им информации о местах дислокации и передвижения ВС России и другой информации, способной нанести ущерб безопасности РФ.

Уточняется, что помимо этого, под руководством администраторов на этих информресурсах публиковались материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность и формирующие антироссийскую повестку на территории области.

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