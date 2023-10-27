Москва, 27 октября, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 октября напомнил о возможности урегулировать ближневосточный конфликт мирным путём, выполнив условия нескольких документов, в частности Резолюции Совбеза ООН от 22 ноября 1967 года и плана раздела Палестины от 29 ноября 1947 года.

Медведев отметил, что Израиль откладывает наземную операцию в секторе Газа из-за давления Запада, уставшего от украинского кризиса. Однако при этом замглавы Совбеза призвал не надеяться, что ближневосточный конфликт закончится без кровавых последствий.

«Молох всегда требует всё новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы», — написал он в Telegram-канале.

Медведев указал, что в США начали называть помощь Израилю более первоочерёдной.

«Может, лучше возобновить процесс урегулирования и попытаться выполнить Резолюцию Совбеза ООН №242? Или даже первоначальный план по разделу Палестины, принятый 29 ноября 1947 года резолюцией ГА ООН №181?» — задался он вопросами.

Сразу же на них ответив, Медведев назвал их риторическими, так как «делить бабло на чужую войну вдали от США куда интереснее».

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о проведении в Газе наземной операции, так как не хочет давать добро без полного согласия чрезвычайного правительства. Как отметили в издании Tne New York Times, между Нетаньяху и военными сложилась взаимная подозрительность.

Первым таким публичным разногласием стало заявление министра обороны Йоава Галанта о том, что спасение заложников не входит в цели ЦАХАЛ. Разногласия проявились и в том, когда начинать операцию, в том, должна ли она быть широкомасштабной или будет достаточно серии более мелких мероприятий.

По мнению бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, Израилю следует предложить лидерам движения ХАМАС прямые переговоры, чтобы загнать радикалов в ловушку. В прямой конфронтации их не победить, а отказ радикалов от диалога представит их в невыгодном свете, и им придётся признать еврейское государство, уверен Риттер.

Для урегулирования ближневосточного конфликта необходимы дипломатические усилия, важно призывать стороны к прекращению огня и не осуждать действия только одной стороны конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

План ООН по разделу Палестины, принятый 29 ноября 1947 года резолюцией № 181 Генассамблеи ООН предполагал прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года и рекомендовал создание двух неназванных государств: еврейского и арабского. План не приняло арабское сообщество, посчитавшее его несправедливым, что стало причиной начала Арабо-израильской войны 1947–1949 годов.