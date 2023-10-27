Москва, 27 октября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Новая типовая государственная информационная система в области общего образования должна включать в себя автоматическую проверку выполнения школьниками домашних заданий. Об этом заявил заместитель руководителя Минцифры России Олег Качанов, выступая по видеосвязи на всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT» в Новосибирске.

Дарья Антонова ИА Регнум

По его словам, необходимо повышать уровень предъявляемых к качеству образования требований, что можно обеспечить за счёт типового решения, возможность внедрения которого уже предусмотрена в принятых правительством России поправках к постановлению о цифровой образовательной платформе ФГИС «Моя школа».

Качанов подчеркнул, что использование типовой системы будет носить добровольный характер, при этом соблюдение требований к качеству образования будет обязательным.

По его словам, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на стратегических сессиях, — это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме.

Он высказал мнение о том, что данный показатель является самым понятным и простым, который разгружает учителей, но почему-то нигде не ставится во главу угла.

«Автоматическая проверка домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно», — заявил заместитель министра.

Как передавало ИА Регнум, Минобрнауки России определило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году. Согласно документу, минимальное количество баллов по обществознанию — 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40.

Минимальный порог по математике, химии, физике и биологии установлен в 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30. Такие же требования действовали в 2023/2024 учебном году.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законы о возвращении серебряных медалей в школах и введении предмета «Основы безопасности и защиты Родины» вместо «Основы безопасности жизнедеятельности». Теперь выпускники школ с 2023–2024 учебного года, окончившие учебное заведение с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично», начнут получать медали «За особые успехи в учении» II степени.