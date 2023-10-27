Москва, 27 октября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Батальон, состоящий из добровольцев, ранее служивших в ВСУ, вступил в ряды российских войск. Батальон имени Богдана Хмельницкого поступил на службу в российское тактическое формирование «Каскад». Как 27 октября рассказал командир подразделения Андрей Тищенко, после принятия присяги военнослужащие направятся на передовую.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали. Каждый получил свой автомат, обслужил его полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял своё оружие», — поделился он с «РИА Новости».

Как отметил командир, в учебном центре бывшие бойцы ВСУ появились около трёх недель назад с боевым настроением и энергией. Все рвутся к знаниям и во всё вникают, добавил Тищенко. Контракты с украинскими добровольцами заключили на общих условиях.

Как сообщало ИА Регнум в феврале, батальон имени Богдана Хмельницкого формируется из пленных из разных колоний, все они проходят проверку на моральное состояние и отсутствие военных и уголовных преступлений. Возраст добровольцев составляет от 25 до 47 лет, они отказываются от украинских паспортов в пользу российских.

Позднее бывший украинский пограничник рассказал, что пленные целыми семьями вступают в батальон. По словам Кирилла Спасского, сам он встретил в колонии своих отца и кума, и они вместе решили вступить в создаваемый батальон.