ФСБ уничтожила украинского агента в Запорожской области
ФСБ уничтожила оказавшего сопротивление украинского агента в Запорожской области
Мелитополь, 27 октября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В ходе спецоперации в Запорожской области один из агентов Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, оказавший вооружённое сопротивление, был уничтожен ответным огнём. Об этом 27 октября сообщила ФСБ России.
«ФСБ РФ в результате спецоперации на территории Запорожской области пресечена деятельность трёх крупных агентурных групп (резидентур), координируемых ГУР МО Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержаны состоящие в составе групп администраторы украинского СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь — Це Украина». В ходе допросов они признались в работе по заданиям украинской военной разведки.
Один из агентов ГУР оказал вооружённое сопротивление и был уничтожен ответным огнём. При обыске в его квартире обнаружены самодельное взрывное устройство, граната РГН и автомат АКМС.
В ведомстве подчеркнули, что информационные ресурсы использовались иностранной разведкой для сбора информации и оказания психологического воздействия на жителей региона.
Администраторы склоняли людей к сбору и передаче сведений о местах дислокации и передвижения российских военных. Кроме того, они публиковали материалы, пропагандирующие и оправдывающие терроризм и формирующие антироссийскую повестку.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за оправдание и пропаганду терроризма. Кроме того, формируется доказательная база для привлечения их к ответственности за госизмену и шпионаж.
В ФСБ добавили, что работа информресурсов прекращена, а их подписчикам направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России.
Как передавало ИА Регнум, 19 октября ФСБ задержала на территории Запорожской области гражданина Украины, который готовил подрыв военной колонны Вооружённых сил России. Он не успел привести в действие самодельное взрывное устройство. Деятельность диверсанта координировали сотрудники ГУР. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на диверсию.