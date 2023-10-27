Мелитополь, 27 октября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В ходе спецоперации в Запорожской области один из агентов Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, оказавший вооружённое сопротивление, был уничтожен ответным огнём. Об этом 27 октября сообщила ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

«ФСБ РФ в результате спецоперации на территории Запорожской области пресечена деятельность трёх крупных агентурных групп (резидентур), координируемых ГУР МО Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержаны состоящие в составе групп администраторы украинского СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь — Це Украина». В ходе допросов они признались в работе по заданиям украинской военной разведки.

Один из агентов ГУР оказал вооружённое сопротивление и был уничтожен ответным огнём. При обыске в его квартире обнаружены самодельное взрывное устройство, граната РГН и автомат АКМС.

В ведомстве подчеркнули, что информационные ресурсы использовались иностранной разведкой для сбора информации и оказания психологического воздействия на жителей региона.

Администраторы склоняли людей к сбору и передаче сведений о местах дислокации и передвижения российских военных. Кроме того, они публиковали материалы, пропагандирующие и оправдывающие терроризм и формирующие антироссийскую повестку.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за оправдание и пропаганду терроризма. Кроме того, формируется доказательная база для привлечения их к ответственности за госизмену и шпионаж.

В ФСБ добавили, что работа информресурсов прекращена, а их подписчикам направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября ФСБ задержала на территории Запорожской области гражданина Украины, который готовил подрыв военной колонны Вооружённых сил России. Он не успел привести в действие самодельное взрывное устройство. Деятельность диверсанта координировали сотрудники ГУР. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на диверсию.