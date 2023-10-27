Любляна, 27 октября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Словения поставила на Украину несколько разведывательных беспилотников Bramor производства компании C-Astral, данная поставка на афишировалась. Об этом сообщает издание Defense News.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, речь идёт о нескольких тактических летательных дронах Bramor C4EYE.

Оператор беспилотника, слова которого приводит издание, подтвердил, что эти дроны уже какое-то время, действительно, применяют ВСУ.

«У нас есть некоторые каналы связи с войсками, которые используют беспилотники, чтобы получить обратную связь и внести соответствующие улучшения», — приводит издание его слова.

Сотрудник компании не уточнил, сколько дронов было поставлено на Украину, но сказал, что их было несколько. О дате поставки также не сообщается. При этом остается неизвестным, поставила ли аппараты фирма самостоятельно либо же беспилотники поставляло минобороны страны из собственных запасов.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России 18 октября обнародовало информацию о том, что за ночь 18 октября силы ПВО сбили в общей сложности 28 украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО активно вовлечено в конфликт на Украине, хотя Запад утверждает обратное. Страны альянса посылают в зону боевых действий не только оружие и инструкторов, но и наёмников, а также помогают ВСУ разведданными.