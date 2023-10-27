Вашингтон, 27 октября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что американское правительство утратило интерес к Украине. Об этом Риттер рассказал в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

Экс-разведчик отметил, новоизбранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал поднять вопрос о раздельном финансировании Израиля и Украины, и это решение может послужить причиной военного поражения украинской армии на поле боя.

«Это конец. Для Украины всё кончено», — сказал Риттер.

Ранее Скотт Риттер назвал заявления американских генералов о том, что украинские военные не хотят массово умирать, отвратительными. Бывший военный отметил, что крах ВСУ связан со многим количеством факторов, и прежде всего с тем, что личный состав украинской армии не обладает достаточным профессионализмом. Также серьёзным фактором является то, что Россия превосходит Украину по вооружениям и обладает сложной системой обороны и укреплений, из-за которых украинские военные несут серьёзные потери, считает Риттер.

Как передавало ИА Регнум, новый спикер палаты представителей Джонсон потребовал у Белого дома отчёта о потраченных на Украину средствах. Кроме того, спикер считает, что запрос Белого дома о 105 млрд долларов для Израиля и Украины должен быть разделён.