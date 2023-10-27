Москва, 27 октября, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Московский производитель бытовых и коммерческих электрозарядных станций первым в России разработал навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта. Одновременно она может питать два автомобиля, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Зарядная станция компании Engy

Устройство будет размещаться на фасадах многоквартирных домов, торговых центров и офисных зданий, что особенно актуально для мегаполисов, где важно рационально использовать городское пространство.

«Навесная электростанция компании ENGY мощностью 80 киловатт сможет одновременно заряжать два автомобиля до 80% примерно за 40 минут», — сообщил Овчинский. По его словам, устройство на 95% состоит из отечественных комплектующих. Оно будет запущено в серийное производство в конце ноября текущего года, в год компания планирует выпускать не менее 1,2 тысячи таких зарядок.

Устройства управляются с помощью специального мобильного приложения, а благодаря светодиодной подсветке, индивидуальной цветовой индикации зарядных разъемов и яркого освещения парковочного пространства зарядной станцией можно комфортно пользоваться в темное время суток. Кроме того, устройства всепогодные и оборудованы необходимыми системами безопасности. Конструкция исключает контакт зарядных кабелей с дорожным покрытием, что обеспечивает опрятный внешний вид.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.