Тамбов, 27 октября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. В Тамбове 26 октября открылись XXVIII региональные Питиримовские духовно-образовательные чтения. Мероприятие стало региональным этапом XXXII Международных рождественских образовательных чтений. Темой чтений в этом году стала «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». В пленарном заседании приняли участие митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, руководители органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления, священнослужители, представители муниципальных центров по духовно-нравственному воспитанию, педагоги и студенты.

Пресс-служба Тамбовской областной думы «Православие и культура неразрывно связаны», — уверен председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

По словам спикера регионального парламента Евгения Матушкина, огромное влияние на социальные нормы и ценности нашего общества, на его культуру всегда оказывало православие. Он отметил, что нравственные традиции передаются из поколения в поколение, и большую роль в этом играет религиозная мораль. «Православие и культура неразрывно связаны, — уверен Матушкин. — Укрепление традиционных духовных ценностей, консолидация общества во многом зависит от наших общих усилий, от той совместной работы, которую вместе ведут государство и церковь».

Пресс-служба Тамбовской областной думы Участники XXVIII региональных Питиримовских духовно-образовательных чтений

По мнению Матушкина, особого внимания требует духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. «Задача у органов власти и церкви сегодня общая — направить нашу молодежь по верному пути, указать им на истинные ценности», — подчеркнул председатель Тамбовской областной думы.

«Православная вера и духовность веками формировали мировоззрение народа и самобытную русскую культуру. Свои лучшие творения, как правило, человек посвящал Богу, об этом свидетельствует вся история русской православной церкви и искусства», — отметил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

На заседании рассматривались и другие аспекты развития церковно-государственных отношений по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Участники встречи познакомились с выставкой «Вечные истины православной культуры», на которой были представлены образцы декоративно-прикладного творчества, подборка духовной литературы.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Евгений Матушкин и митрополит Феодосий вручили награды победителям конкурсов

Также состоялась торжественная церемония награждения Архиерейскими грамотами и благодарственными письмами победителей региональных православных конкурсов. Евгений Матушкин и митрополит Феодосий вручили награды победителям регионального этапа XVIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2023 года, победителям регионального этапа конкурса «Лучший муниципальный центр духовно-нравственного воспитания Тамбовской области», победителям регионального смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края».

Пресс-служба Тамбовской областной думы Концерт творческих коллективов

По окончании официальной части форума состоялся концерт творческих коллективов, в том числе солистов и артистов ТОГАУК «Тамбовконцерт», народного хореографического ансамбля колледжа искусств города Тамбова «Наследие», группы «Благовест» отделения православной педагогики имени преподобного Сергия Радонежского педагогического колледжа города Тамбова, а также творческого коллектива воскресной школы Никольского храма села Бокино.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Евгений Матушкин и митрополит Феодосий вручили награды победителям конкурсов

Питиримовские чтения проходят на Тамбовщине в течение двух недель на различных площадках.