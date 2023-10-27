Лондон, 27 октября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Проблемы с Венгрией, скорее всего, будут становиться всё глубже и всё чаще ставить под угрозу общие решения по стратегически важным вопросам. Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников.

Kremlin.ru Виктор Орбан

В материале говорится о том, что поведение руководства Венгрии всё больше становится угрозой для Евросоюза, в частности в связи со словами премьера Виктора Орбана об оккупации, а также с его контактами с российским президентом Владимиром Путиным.

Один из собеседников газеты отметил, что недавняя встреча Орбана с Путиным в Пекине и его слова об оккупации ставят вопросы о том, может ли ЕС по-прежнему доверять Венгрии как союзнику и партнёру.

По его словам, проблемы с Венгрией, вероятно, будут становиться всё глубже и всё чаще ставить под угрозу общие решения по стратегически важным вопросам.

Другой высокопоставленный европейский дипломат отметил, что Венгрия становится всё более изолированной, поскольку отсрочка вступления Швеции в НАТО негативно влияет на безопасность всех союзников.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля парламент Венгрии не смог одобрить вступление Швеции в НАТО. Фракция правящей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» и их партнёры в лице христианских демократов бойкотировали данную встречу.

Предложение оппозиции в парламенте Венгрии провести голосование по вопросу о присоединении Швеции к НАТО не набрало большинства голосов, теперь оно может быть рассмотрено в ноябре, сообщила депутат от партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение о том, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. Об этом он заявил, выступая в венгерском Веспреме накануне годовщины антисоветского восстания 1956 года.

По словам министра, Евросоюз оказывает на Венгрию давление, лишь «партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права». Для Запада свобода означает «своего рода бегство», возможность изменить пол, национальность и идентичность, для венгров это равносильно «вырыванию сердца», подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине вызвала беспокойство у послов стран — союзников по НАТО в Будапеште.

Стороны встретились 17 октября в Пекине. Премьер-министр в ходе беседы подчеркнул, что Венгрия никогда не хотела входить в противостояние с Россией, а только стремилась развивать сотрудничество.