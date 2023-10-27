Стокгольм, 27 октября, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Решение о вступлении Швеции в НАТО в разгар конфликтов на Украине и Ближнем Востоке привело страну в западню, государство оказалось на передней линии борьбы с Россией. Об этом заявила журналист Крис Форсне в интервью телеканалу SwebbTV.

Иван Шилов ИА Регнум

«Шведы попали в засаду», — заявила она, добавив, что страна оказалась в уязвимом положении, поскольку она становится новым фронтом НАТО против России.

Журналист высказала мнение о том, что членство Швеции в этом альянсе не укрепит мир в Европе, а лишь сделает жителей страны элементом борьбы против России.

«Что меня поражает, так это то, что наше правительство действовало так быстро. Почему возникла такая спешка со вступлением в НАТО в разгар двух пылающих конфликтов?» — поинтересовалась Форсне, напомнив, что Швеция традиционно придерживалась нейтралитета, перед принятием подобного решения нужно было провести референдум.

Как передавало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 октября заявил о готовности Швеции к вступлению в НАТО. Он отметил, что страна выполнила свои обязательства, изменила конституцию и законы, расширила антитеррористическое сотрудничество, возобновила поставки оружия Турции. НАТО и Швеция урегулировали все вопросы, связанные с озабоченностью Анкары в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, добавил он.

Парламент Венгрии 26 октября отложил голосование по вопросу о приёме Швеции в НАТО. Предложение оппозиции в парламенте Венгрии провести голосование по вопросу о присоединении Швеции к НАТО не набрало большинства голосов, теперь оно может быть рассмотрено в ноябре, собщила депутат от партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на неназванного представителя правительства Швеции, сообщило о письме Столтенберга всем участникам НАТО, направленном около недели назад. В нём говорится, что Швеция должна войти в альянс не позднее встречи министров иностранных дел стран-участниц, намеченной на 28–29 ноября.