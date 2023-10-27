Москва, 27 октября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Видеоигру PUBG Mobile и компанию-издатель Proxima Beta внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора (РКН).

Hassan Jedi/Global Look Press

Игра и компания изготовитель были зарегистрированы в реестре 22 сентября 2023 года.

«PUBG Mobile — это видеоигра в жанре экшн, в которую можно играть на мобильных телефонах», — говорится на сайте регулятора.

Как передавало ИА Регнум, Роскомнадзор включил компанию Go Travel Un Limited, которой принадлежит сервис «Авиасейлс», в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в России. В Роскомнадзоре пояснили, что компания подпадает под действие закона о «приземлении», поскольку распространяет информацию на русском языке, а суточная аудитория сервиса составляет более 500 тысяч пользователей из России.

Включение в перечень лиц, подлежащих «приземлению», обязывает открыть в России филиал, представительство или российское юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти и ограничивать доступ к информации, нарушающей законодательство России, напомнили в Роскомнадзоре.