Хабаровск, 27 октября, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате взрыва баллонов с ацетиленом на борту российского грузового судна «Сароник Бриз» в Японском море. Об этом сообщила 27 октября пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Виталий Тимкив/РИА Новости Виталий Тимкив РИА Новости

Судно шло из южнокорейского порта Пусан. Взрыв произошёл 26 октября, когда «Сароник Бриз» находился в районе Сангарского пролива Японского моря. Один член экипажа получил смертельные травмы.

Пожара на судне не было, оно продолжает ход. Проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и о безопасности мореплавания, отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, в мае произошёл пожар на российском рыболовецком судне в гавани Камчхон в Пусане в Южной Корее. Огонь вспыхнул в месте хранения оборудования на носовой палубе. С судна эвакуировали 65 человек.