Анкара, 27 октября, 2023, 08:59 — ИА Регнум. В Турции 61-летнюю путешественницу из Германии назвали «королевой отеля». Об этом сообщает турецкое издание Haber Turk.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Отмечается, что женщина за минувшие девять лет прожила в 5-звёздочной гостинице Анталии 1071 день.

«Мне нравится Турция и климат в стране. Для моего здоровья лучше находиться здесь, чем в Германии. Поскольку я не смогла прилететь в Турцию во время пандемии коронавируса, этот год был для меня очень тяжёлым», — приводит агентство слова туристки.

Владельцы гостиницы подарили женщине грамоту и объявили её «королевой отеля». В свою очередь, женщина назвала сотрудников отеля «второй семьёй».

Как передавало ИА Регнум, ранее пенсионерка из Мюнхена после отпуска в Анталье перепутала рейс и прилетела в Москву. В ожидании вылета 79-летняя туристка не услышала, что выход на посадку перенесли. Оставшись в том же, что и была, женщина оказалась в самолёте, летевшем в Москву. Неожиданно очутившись в столице России, женщина прождала несколько часов оформления обратного билета в Турцию, где, переночевав в аэропорту Стамбула, она всё же успешно добралась до родины.

В общей сложности пенсионерка из Мюнхена пробыла в пути 30 часов. За это она собиралась запросить компенсацию у авиакомпании Turkish Airlines, обслуживавшей полет в Москву. Bild сообщил, что на запрос о том, как женщину пустили не на свой рейс, в компании отвечать не стали.