Киев, 27 октября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Ночью 27 октября на юге Украины был поражён инфраструктурный объект, заявила в эфире новостного телемарафона пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

Иван Шилов ИА Регнум

«К сожалению, произошло попадание по объекту инфраструктуры, возник пожар», — сказала она.

На вопрос журналистки о последствиях воздушной тревоги в южной части Гуменюк рассказала об одном «прилёте» и о пяти сбитых дронах.

Погибших и пострадавших, по её словам, нет.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября в результате взрыва один из объектов промышленной инфраструктуры Кривого Рога в Днепропетровской области получил повреждения. Это подтвердили местные власти.

Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших на территории Кривого Рога. Мэр города Александр Вилкул добавил, что после взрыва на объекте вспыхнул пожар, который удалось в скором времени потушить.

Вечером 26 октября средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области. В ночь на 25 октября ВСУ в течение 20 минут атаковали четырьмя дронами Брянскую область. Силы ПВО сбили все объекты.