Петропавловск-Камчатский, 27 октября, 2023, 08:05 — ИА Регнум. В Камчатском филиале Геофизической службы РАН спрогнозировали мощное извержение Ключевского вулкана. О предполагаемом событии сообщили в Telegram-канале ведомства.

Wulkano.ru Вулкан Ключевской

По прогнозам учёных, извержения стоит ожидать в ближайшее время. В рядом расположенных населённых пунктах мощность пеплопада может достигнуть несколько миллиметров. Ближайший к вулкану населённый пункт, поселок Ключи, находится в 30 км.

«Следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения. В этом случае высота пепловой колонны может достигнуть 12 км, лавовые потоки протянутся на несколько км, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки», — пояснили специалисты.

На станции «Крестовский» амплитуда вулканического дрожания превысила 2,1 миллимикрона в секунду. Такое за последние 30 лет наблюдалось всего дважды, во время сильных извержений в 1994 и в 2013 годах.

На Ключевском вулкане сходит два лавовых потока, один — по Козыревскому желобу, другой — по Апахончичскому желобу. Выбросы пепла происходят на высоту до 6–7 км над уровнем моря.

Как сообщало ИА Регнум, Камчатский вулкан Безымянный произвёл выброс пепла на высоту до 11 км над уровнем моря 18 октября, после чего ему присвоили красный код опасности для полётов авиации.

17 октября в посёлках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района из-за пеплопада отменили школьные занятия. Жителей Козыревска призвали не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты.