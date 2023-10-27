Рига, 27 октября, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Сейм Латвии принял в первом чтении поправки в закон, по которым будет запрещено пребывание в стране автомобилей с российскими номерами, сообщается на сайте парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница России и Латвии

В случае принятия поправок, машины с номерами РФ нужно будет зарегистрировать в Латвии в течение трёх месяцев либо вывезти из страны.

В противном случае авто конфискуют, в том числе в пользу Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не приемлет давления, от кого бы оно ни исходило. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Латвии закрыть Балтийское море для российских судов.

Балтийское море могут закрыть для всех российских судов, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.

Руководитель Вецумского волостного управления Илмар Лоцанс сообщил о закрытии 16 октября пунктов пропуска «Виентули» и «Педедзе» на границе Латвии и России.