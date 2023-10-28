Новый, 611-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военных украинской армии, влился в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

Иван Шилов ИА Регнум

Со ссылкой на командира батальона Андрея Тищенко РИА «Новости» 27 октября сообщают, что все добровольцы на следующий же день после прибытия в учебный центр получили оружие и обмундирование, уже состоялись выезды на полигон.

По словам Тищенко, бывшие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали тренировки около трёх недель назад. Он отметил также, что настроение у всех боевое, бывшие украинское военные во всё вникают, пытаются себя проявить.

Тем временем представитель спецназа «Ахмат» с позывным Аид известил об огромных потерях ВСУ на Кременском и Белогоровском участках фронта в Донбассе. Несмотря на то, что украинское командование присоединило к батальону «Кракен» батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевикам не удалось прорваться со стороны Житловки и Диброва.

На артёмовском направлении бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск под плотным артиллерийским обстрелом противника уничтожили группу украинских военных в блиндаже под Клещеевкой.

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