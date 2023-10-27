Вашингтон, 27 октября, 2023, 06:49 — ИА Регнум. По запросу России 27 октября запланировано заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, сообщили в постпредстве Бразилии при всемирной организации.

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«В 15:00 [22:00 мск] по запросу Российской Федерации состоится заседание по теме «Угрозы международному миру и безопасности» в контексте Украины», — говорится в сообщении бразильской миссии, исполняющей функции председателя Совбеза ООН.

С докладами выступят заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо и американский журналист, политический активист Рэнди Кредико, добавили в постпредстве.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя рассказал о сдающихся в плен 70-летних военнослужащих ВСУ. Эти люди не проходили никакой подготовки, сказал дипломат. В Киеве решили, что людям пенсионного возраста пора становиться «пушечным мясом», добавил Небензя.

Также Небензя заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось и российская армия уже несколько дней ведёт активные наступательные действия почти по всей линии фронта.