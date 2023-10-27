Вашингтон, 27 октября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Новый спикер Конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу Fox News заявил, что в силу возраста в поведении главы Белого дома Джо Байдена заметно ослабление когнитивных функций.

Mikejohnson.house.gov Конгрессмен Майк Джонсон

Джонсон считает, что президентство Байдена «потерпело неудачу» — не время демонстрировать на мировой арене слабость.

«Я думаю, многие это видят. Это не личный недостаток, но это связано с возрастом и сообразительностью. И нас это беспокоит. Опасное время, мир — пороховая бочка», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос журналиста об умственных способностях президента.

Майк Джонсон выступил с речью на ступенях Капитолия после того, как его избрали спикером палаты представителей. Американцы отметили набожность и религиозность нового спикера.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября представителя Республиканской партии 51-летнего Майка Джонсона выбрали новым спикером палаты представителей Конгресса США. Политик сумел набрать необходимые 220 голосов. Джонсон является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа.

Очередная попытка Байдена объяснить членам Конгресса поддержку Украины стала фактически признанием бесполезности его предшествующих доводов.

Американский президент повторил в ходе выступления в Вашингтоне свою выдуманную историю о том, что он якобы проехал «17 тысяч миль» с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Бездонный Пиноккио» Байден своими ложными заявлениями постоянно как бы показывает, что «я старый и не судите меня строго». Такое мнение высказал политолог Андрей Полухин.