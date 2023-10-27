Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2023, 05:13 — ИА Регнум. В зоне действия палестино-израильского конфликта с 7 октября погибли уже 27 журналистов. Ещё восемь представителей СМИ получили ранения, девять задержаны или пропали без вести. Об этом сообщил международный Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Подтвердилась гибель 22 журналистов из Палестины, четырёх из Израиля и ещё одного из Ливана.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела Армией Израиля жилого дома на юге сектора Газа погибли супруга и дети корреспондента арабского телеканала Al Jazeera.

Истребители армии Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по лагерю беженцев Эль-Магази в секторе Газа. Ракета попала в пекарню, где находились граждане Палестины. Семь человек погибли.