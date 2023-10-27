Каир, 27 октября, 2023, 05:05 — ИА Регнум. В Египте, в приграничном с Израилем населённом пункте Таба, упала ракета, среди пострадавших насчитывается минимум шесть человек, сообщил телеканал Extra News со ссылкой на источники.

Idf.il Результаты ракетного обстрела

По их данным, ракета попала в здание скорой помощи и жилое строение для администрации больницы. Лёгкие ранения получили по меньшей мере шесть человек, погибших нет.

О месте запуска ракеты информации нет.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября израильская армия признала, что танк ЦАХАЛ случайно выстрелил в сторону пограничного объекта на территории Египта. Инцидент произошёл возле кибуца Керем-Шалом. В Тель-Авиве выразили сожаление, извинившись за произошедшее. В Израиле заверили в проведении расследования инцидента, о результатах которого оповестят Египет.

Ранее в одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка, в результате чего некоторые пограничники получили лёгкие ранения. Точное число пострадавших Каир не назвал.