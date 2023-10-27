Брюссель, 27 октября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо на саммите Евросоюза в Брюсселе выступили против финансирования Украины в размере 50 млрд евро. Об этом написала газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз дышит на ладан

Как объяснил Фицо, его отказ вызван высоким уровнем коррупции на Украине.

Орбан заявил, что власти Венгрии не примут решения по Украине, пока не услышат убедительной аргументации.

Внесение поправок в бюджет ЕС требует поддержки от всех 27 стран-участниц.

Как сообщало ИА Регнум, страны — участницы Евросоюза пока не нашли взаимопонимания и не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета организации.

Согласование поправок к концу года продолжится. Основным камнем преткновения стал вопрос о финансировании Украины в размере 50 млрд евро на три предстоящих года.

Власти Бельгии согласны с предложением продолжать финансовую поддержку Украины со стороны ЕС, однако считают, что Еврокомиссия должна найти средства для этого самостоятельно и не требовать дополнительных взносов от стран — членов Евросоюза, заявил 26 октября премьер-министр Александр де Кроо.

Власти Франции должны прекратить ежемесячно выделять финансирование Украине, заявил ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Около 20% средств, которые ЕС направляет в Киев, берутся из бюджета Франции, отметил он.