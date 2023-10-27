Пекин, 27 октября, 2023, 03:48 — ИА Регнум. В Шанхае скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Кэцян. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Ли Кэцян

Политик умер 27 октября, в 00:10 по шанхайскому времени. Ему было 68 лет.

По информации издания, причиной смерти стал сердечный приступ, который случился у него накануне.

Ли Кэцян на своём посту активно содействовал укреплению коммуникаций с Россией, достижению результатов в практическом сотрудничестве. Ли Кэцян в декабре 2022 года отмечал, что сотрудничество Китайской Народной Республики и Российской Федерации усилилось.