Варшава, 27 октября, 2023, 03:30 — ИА Регнум. В Польше безвременно ушла из жизни джазовая и свинговая певица Кристина Дурис. Ей было 38 лет, и проблем со здоровьем не было. Смерть наступила от остановки сердца, сообщили польские СМИ.

Официальный сайт Кристины Дурис Кристина Дурис

Супруг певицы — музыкант Адам Загродский написал в соцсетях, что остановка сердца привела к гипоксии мозга. На официальном сайте певицы сообщается, что непосредственной причиной смерти стала остановка сердца.

Кристины Дурис не стало 19 октября, но ещё 11 октября она давала большой концерт.

Певица впервые вышла на сцену ребёнком. В 7 лет она стала участницей вокально-танцевальной группы.

В качестве бэнд-лидера она выступала с 2012 года.

Помимо Польши, Дурис выступала на международных фестивалях в Чехии, Словакии, Швеции, Дании и Индонезии.