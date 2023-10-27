Брюссель, 27 октября, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Страны — участницы Евросоюза пока не нашли взаимопонимания и не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета организации. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Согласование поправок к концу года продолжится. Отмечается, что основным камнем преткновения стал вопрос о финансировании Украины в размере 50 млрд евро на три предстоящих года.

Как сообщало ИА Регнум, власти Бельгии согласны с предложением продолжать финансовую поддержку Украины со стороны ЕС, однако считают, что Еврокомиссия должна найти средства для этого самостоятельно и не требовать дополнительных взносов от стран — членов Евросоюза, заявил 26 октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Будапешт будет блокировать выделение Киеву дополнительных средств из бюджета ЕС, пока вместо внятного обоснования будут звучать призывы «дать больше денег», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала увеличить бюджет ЕС на 2024–2027 годы на 66 млрд евро, из которых 50 млрд евро будут отправлены на Украину.

23 октября главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о выделении Киеву очередного транша в 500 млн евро на поставки оружия. Главы МИД почти всех стран ЕС в ходе совещания отметили, что в обществе в их странах устали от конфликта на Украине, пояснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Позднее о желании прекратить оказывать Украине военную помощь заявили и новые власти Словакии.

Власти Франции должны прекратить ежемесячно выделять финансирование Украине, заявил ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Около 20% средств, которые ЕС направляет в Киев, берутся из бюджета Франции, отметил он.