Варшава, 27 октября, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Жительницу Польши удивило засилье россиян на курорте в египетском Шарм-эль-Шейхе. Её письмо с впечатлениями от поездки опубликовал портал Onet.

Mstyslav Chernov Туристы в Египте

По словам женщины, уже в аэропорту Египта она обратила внимание на русскую речь, на входе стояли многочисленные представители туроператоров с табличками на русском языке. При заселении в отель её и группу поляков сотрудники приняли за граждан России, даже при наличии польского паспорта. Полякам даже выдали информацию об отеле на русском языке, тогда женщина попросила предоставить ей английскую версию буклета.

Неоднократно, по словам польской туристки, персонал отеля пытался заговорить с ней на русском языке, а затем извинялся и переходил на английский язык. Женщина пожаловалась, что во время отдыха на египетском курорте ей пришлось жить среди русских.

Однажды ей предложили сфотографироваться с двумя россиянами, но полячка отказалась. По словам женщины, она заявила о нежелании иметь с ними ничего общего, так как они «агрессоры». Но россиян её слова удивили. Они сказали, что выступают «за мир» и не имеют ничего против Польши.

Также женщина возмутилась количеством россиян в местных барах, где звучали русские музыка, песни и смех.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше разозлились из-за путешествующих по миру граждан России, говорится в материале радиостанции Radio ZET. В 2022 году российские туристы совершили больше поездок за границу, чем годом ранее (22,5 млн против 19,2 млн). В 2023 году эти цифры станут ещё больше, отмечается в статье. Уточняется, что чаще всего российские граждане посещали Турцию, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы и Египет.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин 16 октября заявил о возросшем количестве турпоездок из России в Европу. Наиболее популярны полёты в Черногорию через Кувейт и на Кипр через Армению. В общей сложности путешествие в одну сторону занимает 11-15 часов, учитывая пересадку, уточнил он.