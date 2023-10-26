Екатеринбург, 27 октября, 2023, 02:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подросток получил ожоги тела в результате падения в открытый люк коллектора с горячей водой, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

dubrovka.911 Открытый люк

По предварительной информации, инцидент произошёл вечером 26 октября около дома по улице 40 лет Октября.

Подростку помог очевидец происшествия — водитель такси. Проезжавшая мимо бригада скорой помощи заметила ребёнка, оказала ему первую помощь, а затем доставила пострадавшего в больницу.

По факту случившегося организована прокурорская проверка, устанавливается принадлежность коммунальных сетей.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября в Приморском крае девятилетний мальчик упал в открытый люк сетевого колодца и получил не менее 20% ожогов поверхности тела. Ребёнок гулял возле своего дома в Новоникольском проезде города Уссурийска и упал в бесхозный объект теплоснабжения, частично заполненный горячей водой. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.